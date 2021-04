Marvel: 6 unbeantwortete Fragen aus dem MCU

Wie verdient Bucky sein Geld?

In "The Falcon and the Winter Soldier" haben wir erfahren, dass die SuperheldInnen für ihren Einsatz nicht bezahlt werden und sich, wie alle anderen Menschen, auch um ihre Finanzen Gedanken machen müssen. Bucky wohnt in einer kleinen Wohnung und scheint sogar auf dem Boden zu schlafen, so ausladend seine Unterkunft auch wirken mag, Miete muss er trotzdem zahlen. Wie konnte Steve ihn in so einer Lage zurück lassen?