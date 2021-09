Die MCU-Welt gibt immer mehr Geheimnisse preis: So wurde 2017 zur Superhelden-Comedyserie "New Warriors", die auf dem Sender Freeform laufen sollte, eine Pilot-Folge produziert, in der die junge Marvel-Heldin Squirrel Girl im Mittelpunkt stand.

Laut "Hollywood Reporter" kam die Folge damals auch beim Test-Publikum gut an, dennoch stellte der zu Disney gehörende Sender Freeform das Projekt wieder ein und übergab die Rechte an Marvel Studios, die nun ihrerseits die Sitcom-Serie ankündigten. Marvel-Entertainment-Präsident zeigt sich "extrem aufgeregt", mit "New Warriors" 2018 herauskommen zu können.

Showrunner Kevin Biegel twitterte damals hocherfreut: