Marvel kündigt vier neue Filme für 2024 an

Diese Marvel-Filme könnten 2024 starten

Nach dem Erscheinungstermin von "Guardians of the Galaxy Vol. 3" am 5. Mai 2023 sind inzwischen sieben weitere Starttermine bekannt, die keine Titel verraten. Dabei könnte es sich um "Fantastic Four" handeln, da bereits bekannt ist, dass eine Fortsetzung in der MCU Phase Vier starten soll. Außerdem deutete Schauspieler Ryan Reynolds eine Rückkehr als Deadpool an, wodurch "Deadpool 3" 2023 oder 2024 durchaus als wahrscheinlich gilt.

Zudem wird nach der Marvel-Serie "Falcon and the Winter Soldier" ein "Captain America"-Sequel mit Anthony Mackie als neuer Captain America gefilmt werden und ein "X-Men"-Reboot ist ebenfalls fix.

Sollten die Filme 2024 ein Ende der vierten Phase darstellen, dann könnte auch ein neuer "Avengers"-Film den krönenden Abschluss bilden, da das bisher bei den verschiedenen Phasen immer der Fall war. Nicht zu vergessen sind natürlich auch neue Marvel-HeldInnen, wie beispielsweise der derzeitige Held im Kino Shang-Chi, die auftauchen könnten.

Sicher ist: Man darf sich gespannt auf die neuen Marvel-Projekte freuen – und bis dahin erwarten uns noch acht weitere Filme und mindestens eine MCU-Serie auf Disney+.