Marvel vs. DC: Captain Marvel oder Shazam?

Marvel's Captain Marvel

Denn DC gab sich damit zufrieden, Captain Marvel gekillt zu haben. Allerdings hatte das Gericht der Figur genügend Unterscheidungsmerkmale attestiert: Nicht der Held, sondern die Art der Geschichten waren von DC abgekupfert. 1972 kam DC daher auf die Idee, die Rechte am Superhelden Captain Marvel zu erwerben. Viel zu spät!

Denn schon fünf Jahre davor war ein Kree-Kriegerheld namens Mar-Vell im Marvel-Universum aufgetaucht. Der von Stan Lee und Gene Colan geschaffene Marvel-Superheld hatte, vom Namen abgesehen, rein gar nichts mit dem ursprünglichen Fawcett-Helden zu tun. Bald bekam der neue Superheld auch eine eigene Comic-Serie mit dem Titel "Captain Marvel". Das war nur möglich, weil seit 1953 – dank DC – niemand Markenrechte an diesem Titel beanspruchte. Stan Lee ließ den klingenden Titel natürlich sofort als Markennamen sichern. Seitdem achtet Marvel akribisch darauf, regelmäßig Comic-Serien mit diesem Titel auf den Markt zu bringen, damit das Markenrecht nicht erlischt.

DC konnte daher den 1972 ins DC-Universum übernommenen Helden nie unter dem Titel "Captain Marvel" vermarkten. Der Serien-Titel war daher meist " Shazam". Das ist eigentlich der Name des Zauberers, der den Jungen Billy Batson in den Superhelden Captain Marvel verwandelt, sobald er seinen magischen Namen ausspricht.

Erst im Jahr 2012 hat DC auch den Helden offiziell in " Shazam" umbenannt. Und so heißt der Held wohl auch im neuen DC-Superheldenfilm, der am 4. April in die heimischen Kinos kommt.

Es würde uns aber sehr wundern, wenn nicht zumindest ein kleiner Seitenhieb auf den Namen Captain Marvel im Film vorkommen würde.

Marvel's "Captain Marvel" kommt am 7. März in die heimischen Kinos, gefolgt von DC's " Shazam" am 4. April.