Soulsänger Marvin Gaye erhält Biopic: Hauptdarsteller gesucht

Songrechte

Die Nachlassverwaltung des Sängers habe zugestimmt, dass seine Songs in dem Biopic verwendet werden. Zuvor waren unter anderem Filmemacher wie Cameron Crowe, F. Gary Gray und der Sänger Lenny Kravitz mit Marvin-Gaye-Projekten am Widerstand der Familie gescheitert.

Prince of Soul

Der aus der US-Hauptstadt Washington stammende Sänger Gaye war als "Prince of Soul" bekannt. Beim Motown-Label sang er Hit-Singles wie "I Heard it Through the Grapevine", "Ain't No Mountain High Enough" und im Zuge des Vietnamkriegs den Protestsong "What's Going On". Für den Soul-Titel "Sexual Healing" gewann er zwei Grammys.