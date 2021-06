Beatles-Fans müssen sich bis November gedulden, um das neueste Highlight von Peter Jackson (59) zu sehen. Die Dokumentation "The Beatles: Get Back" des "Herr der Ringe"-Regisseurs soll Ende November bei Disney+ erscheinen, teilte der Streamingdienst am 17. Juni mit. Statt eines Kinofilms ist eine Ausstrahlung in drei Teilen, jeweils um die zwei Stunden lang, geplant. Zunächst hatte Jackson einen Kinostart im August anvisiert.