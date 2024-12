Masked Singer-Halbfinale: Wer steckte im Feuersalamander-Kostüm?

Diese Stars wurden am Samstagabend enthüllt

Als Lokomotive begeisterte in der TV-Show Schauspielerin Mimi Fiedler (49, "Tatort"). Sie freute sich wohl besonders, dass sie sich erst in Folge fünf der aktuellen "The Masked Singer"-Staffel verabschieden musste. In der "ProSieben-Aftershow" enthüllte sie, dass sie erst kurz vor Start für einen anderen Promi eingesprungen war, der absagen musste.