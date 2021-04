Produziert wird die Serie von Lena Whaite und Aziz Ansari. Die erste Staffel von "Master of None" sorgte 2015 bei den ZuseherInnen für Begeisterung, 2017 erschien die zweite Staffel. Schauspieler und Produzent Azis Ansari wurde 2018 des sexuellen Missbrauchs beschuldigt, weshalb sich eine weitere Fortsetzung mit Ansari verzögerte.

In seinem Comedy-Special "Right Now" auf Netflix sprach Ansari die Vorwürfe an: "Es gab Zeiten, da hatte ich Angst, Zeiten, in denen ich mich gedemütigt fühlte, Zeiten, in denen ich mich schämte und letztens Zeiten, in denen ich mich furchtbar fühlte, weil sich diese Person so gefühlt hat." Zu einer Anklage kam es damals nicht.

Die dritte Staffel von "Master of None" ist ab 23. Mai auf Netflix verfügbar.