Auf Netflix starten neben Neuproduktionen wie "Shadow and Bone" oder "The Upshaws" 2021 auch einige beliebte Serien in die nächste Runde.

"The Witcher", "Lupin", "Cobra Kai" oder "Bridgerton": In unserer Übersicht verraten wir alle geplanten Serien-Fortsetzungen sowie bisher bekannte Starttermine.