"Match in Paradise"-Staffel 2: Wie viele Folgen und wann Finale?

"Match in Paradise"-Staffel 2 die erste österreichische Reality-Dating-Show, die exklusiv auf Joyn verfügbar ist. Auch in dieser Staffel begeben sich wieder Singles auf die Suche nach der großen Liebe – und das an einem traumhaften Ort: der sonnigen Insel Kreta. Die Frage lautet: Wer schafft es wirklich, ein "Match" zu finden? Eine weitere Frage ist derzeit leichter zu beantworten: Wie sieht der Episodenfahrplan aus?