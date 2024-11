Nach den ersten beiden Teilnehmer:innen Reality-Star Sabrina und Reality-Newbie Nelson ziehen zwei weitere attraktive Singles in die Traumvilla an Kretas Küste ein. Und einer davon ist bestimmt kein Unbekannter: Social Media-Star und "Forsthaus Rampensau"-Gewinner Erik aka. "Satans Bratan" aus Wien sucht bei "Match in Paradise" ab 16. Dezember exklusiv auf JOYN nach der großen Liebe. Ebenso mit am Start ist Content Creatorin Amalia aus Wien.

Das erwartet Satans Bratan

Satans Bratan in einer Dating-Reality-Show? Damit haben seine hunderttausenden Follower:innen wohl nicht gerechnet. Doch nach "Forsthaus Rampensau" geht es für den Social Media-Star in Österreichs erste Dating-Reality-Show "Match in Paradise". Ob er in der griechischen Traumvilla auch seine Traumfrau findet? Oder bleibt es bei einem Urlaubsflirt? Das wird sich noch weisen, seine Devise lautet dabei "Was kommt, das kommt". Jedenfalls will er nicht nur Schmäh führen, sondern auch die Liebe finden. Sein Typ? Sportlich, mit einem süßen Lächeln und schönen Augen.