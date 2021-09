"Matrix 4"-Multiple-Teaser-Trailer: Rote oder blaue Pille?

Neo ohne Erinnerung

Das Publikum auf der aktuellen CinemaCon bekam bereits den ganzen Trailer zu sehen und es ist via "Hollywood Reporter" durchgesickert, worum sich in "The Matrix Resurrections" die Handlung drehen wird:

Thomas Anderson aka. Neo (Keanu Reeves) lebt in einem futuristischen Los Angeles und kann sich an seine Vergangenheit nicht erinnern. Er nimmt blaue Pillen ein, die ihm von seinem Psychiater (Neil Patrick Harris) verschrieben wurden, und trifft in einem Café auf Trinity (Carrie-Anne Moss), ohne dass die beiden einander erkennen. Von einer geheimnisvollen Person (Yahya Abdul-Mateen II) erhält er dann eine rote Pille und betritt die Matrix-Welt.

Wie es möglich ist, dass die eigentlich gestorbenen Hauptfiguren überhaupt noch am Leben sind, wissen wir aber nicht.