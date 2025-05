Matthias Schweighöfer (44) wird zum Disney-Star: In der neuen Pixar-Produktion "Elio" leiht der Schauspieler dem intergalaktischen Botschafter und Anführer des Planeten Tegmeg namens Tegmen seine markante Stimme - und das nicht nur in der deutschen, sondern auch in der englischen Originalfassung.

Für Schweighöfer, der vor allem als Schauspieler und Regisseur tätig und seit einigen Jahren auch in der internationalen Filmszene unterwegs ist (unter anderem in "Oppenheimer"), ist es nicht die erste Synchronrolle. Unter anderem war er bereits in den Animationsfilmen "Playmobil - Der Film" oder "Der kleine Prinz" zu hören.

Neben Schweighöfer ist die Influencerin Manju alias "itsmanjuu" (23) in der deutschen Fassung von "Elio" zu hören. Sie leiht der temperamentvollen und leidenschaftlichen Anführerin Auva ihre Stimme, einer Figur, die für positive Schwingungen und den Schutz des Kommuniversums vor bösen Eindringlingen steht.