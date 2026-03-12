Das königliche Drama "Máxima" geht in die nächste Runde: RTL+ hat offiziell die Fortsetzung der niederländischen Serie bestätigt. Die Serie, die bereits in der ersten Staffel internationale Erfolge feierte und in über 85 Länder verkauft wurde, wird die Geschichte der Romanze der in Argentinien geborenen Königin Máxima (54) und des niederländischen Königs Willem-Alexander (58) weiter vertiefen.

In der zweiten Staffel steht das Privatleben von Máxima (gespielt von Delfina Chaves) und Willem-Alexander (Martijn Lakemeier) unter extremer Beobachtung. Die neuen Episoden konzentrieren sich auf die Zeit der intensiven Hochzeitsvorbereitungen und die ersten Jahre des Paares in der Öffentlichkeit. Vor der prachtvollen Kulisse internationaler Staatsbesuche und historischer Paläste muss Máxima einen schwierigen Balanceakt meistern. Sie versucht, die tief verwurzelte Loyalität zu ihrer eigenen Familie mit den strengen Erwartungen und Pflichten der modernen niederländischen Monarchie zu vereinen.

Zuschauer dürfen sich auf die filmische Aufarbeitung realer Ereignisse freuen, die in den 2000er Jahren weltweit die Schlagzeilen beherrschten. Dazu gehören die feierliche Verlobung sowie die spektakuläre königliche Hochzeit. Neben den Hauptdarstellern Chaves und Lakemeier wird auch der deutsche Schauspieler Sebastian Koch erneut in der Rolle des Claus von Amsberg zu sehen sein.