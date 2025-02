Wer königliche Familiengeschichten mag, der darf sich am 4. Februar auf eine lange Máxima-Nacht freuen. ZDFneo zeigt am an diesem Tag die Free-TV-Premiere der sechsteiligen Serie "Maxima" (2024). Los geht es um 21:45 Uhr, das Ende ist gegen 2:30 Uhr geplant. Alle Folgen sind anschließend in der Mediathek verfügbar.

Internationale Produktion Die Serie basiert auf dem Buch "Máxima Zorreguieta: Motherland" von Marcia Luyten und wurde von Millstreet Films in Koproduktion mit Beta Film und FBO produziert. Die Szenen spielen in Spanien, USA, Belgien, Argentinien und den Niederlanden, gedreht wurde in New York, Sevilla und Amsterdam. Die erste Staffel ist in mehr als 25 Länder verkauft worden, eine zweite ist bestellt. Die Titelrolle wird von der argentinischen Schauspielerin Delfina Chaves (28) gespielt. Der Niederländer Martijn Lakemeier (31) verkörpert den Kronprinzen. Auch ein deutscher Star gehört zum Cast: Sebastian Koch (62) spielt den Vater von Willem-Alexander, den gebürtigen Niedersachsen Prinz Claus (1926-2002). Elsie de Brauw (64) ist als Königin Beatrix der Niederlande (87) zu sehen.

Kontroverse Familiengeschichte Das biografische Drama erzählt die Geschichte der aus Argentinien stammenden, heutigen niederländischen Königin Máxima (53). Von ihrer ersten Begegnung mit dem damaligen Kronprinz Willem-Alexander (57) auf einer Gartenparty von Freunden bis zur Verlobung. In den sechs Episoden geht es um Máxima Zorreguieta Cerrutis frühe Jahre in Argentinien und New York, bis sie an der Seite des niederländischen Königssohns ins Rampenlicht gerät. Ein belastendes Katz-und-Maus-Spiel mit der Presse beginnt. Als der Thronfolger um ihre Hand anhält, holt sie ihre Vergangenheit ein: Eine heftige Diskussion über die politische Karriere ihres Vaters Jorge Zorreguieta (1928-2017) entbrennt, denn dieser gehörte als Minister Argentiniens Militärdiktatur an. Ein Skandal, der die Hochzeit zwischen Máxima und Willem-Alexander fast verhindert hätte. Das Paar heiratete dennoch 2002 und bekam drei Töchter.

Lohnt sich das Einschalten? Die Serie zeigt Máximas aufwändigen Weg an den niederländischen Königshof, gleichzeitig versucht sie, ihrer Familie treu zu bleiben. Die Argentinien-Passagen sind eher eindimensional erzählt, wirken pathetisch und weichgezeichnet. Letzteres trifft sicher auch auf die Niederlande-Sequenzen zu und doch haben die etwas von einem modernen Märchen. Wer also royale Märchen-Geschichten mag, wird vermutlich trotz der späten Sendezeit dranbleiben.