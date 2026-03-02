Für Netflix-Star Maximilian Mundt ("How to Sell Drugs Online (Fast)") steht das nächste Serienprojekt an. Der Schauspieler übernimmt die Hauptrolle in der sechsteiligen Instant-Fiction "Ballz" (Arbeitstitel), die derzeit und noch bis zum 11. März in Berlin für das ZDF entsteht. In der Comedy verkörpert er laut dem Sender den Fitnesstrainer Julian, dessen Leben eigentlich perfekt zu laufen scheint: ein eigenes Business, eine feste Partnerin, der Heiratsantrag längst geplant. Dann kommt eine Routineuntersuchung - und mit ihr die Diagnose Hodenkrebs.

Lügenspirale mit grotesken Verwicklungen Statt seiner Freundin Noemi (gespielt von Naomi Simmonds) die Wahrheit zu sagen, entscheidet sich Julian für den denkbar schlechtesten Weg: Er schweigt. Was folgt, ist eine Spirale aus immer absurderen Ausreden, grotesken Verwicklungen und zunehmend peinlichen Momenten - vom erfolglosen Sperma‑Abgabemarathon über neugierige Eltern bis hin zur Panik beim Ausfüllen des Notfallkontakts. Dass seine Beziehung zu Noemi dabei ins Straucheln gerät, liegt weniger an der Erkrankung als an Julians Unfähigkeit, offen damit umzugehen. Vor allem die bevorstehende Operation, bei der ein Hoden entfernt werden muss, wird für den Fitnesstrainer zur existenziellen Krise: Was bleibt von seiner Männlichkeit, wenn sein Körper nicht mehr dem entspricht, was er für "normal" hält? Während Julian verzweifelt versucht, sein Selbstbild, seine Partnerschaft und sein Ego gleichzeitig zusammenzuhalten, stellt sich die Frage: Hat wahre Stärke tatsächlich etwas mit körperlicher Unversehrtheit zu tun?

Prominente Gastauftritte Neben Mundt und Simmonds versammelt "Ballz" eine beachtliche Riege an Darstellern. Mit dabei sind unter anderem Mohamed Khamis, Tülin Sezgin, Hyun Wanner, Margarita Broich, Matthias Brenner, Gisa Flake, Alexander Czerwinski und Jonathan Kempf. Gastauftritte absolvieren zudem Nico Stank und Wilson Gonzalez Ochsenknecht. Die Drehbücher stammen von Thandi Sebe und Toby Arsalan, Regie führt Benjamin Teske. Instant-Fiction-Serien stehen laut ZDF für eine schnelle, fiktionale Reaktion auf aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen. Unter den besonderen Bedingungen einer kurzen Produktionszeit entstehen Geschichten, die die Lebensrealität junger Menschen widerspiegeln. Mit dem Fokus auf die Nutzung im Streaming-Portal "sollen vor allem ZDF-ferne, junge Zuschauergruppen angesprochen werden". Maximilian Mundt feierte seinen Durchbruch als jugendlicher Online-Drogendealer in der Netflix-Serie "How to Sell Drugs Online (Fast)", für die er 2020 die Romy als bester Nachwuchsdarsteller erhielt. Im April 2025 lief die vierte und letzte Staffel der Erfolgsserie bei Netflix. Dazwischen sammelte Mundt in unterschiedlichsten Projekten Erfahrung: als Agent neben David Hasselhoff in der RTL+-Serie "Ze Network" (2022), im Netflix-Film "Buba" (2022) an der Seite von Bjarne Mädel sowie in der Videospielverfilmung "Gran Turismo" und dem Film "Conti - Meine zwei Gesichter" (beide 2023).