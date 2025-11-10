"Maxton Hall"-Staffel 2: Wie viele Folgen und wann ist Finale?

Die Premierenausgabe der deutschen Serie, die am fiktiven englischen Elite-College Maxton Hall spielt, erwies sich bekanntermaßen 2024 als erfolgreichster nicht aus den USA stammender Serienstart der bisherigen Geschichte von Amazons Streamingdienst. Nun kehrt "Maxton Hall - Die Welt zwischen uns" mit Staffel 2 auf Amazon Prime Video zurück. Wie sieht der Episodenfahrplan dieses Young-Adult-Hits aus?