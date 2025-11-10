"Maxton Hall"-Staffel 2: Wie viele Folgen und wann ist Finale?
Die Premierenausgabe der deutschen Serie, die am fiktiven englischen Elite-College Maxton Hall spielt, erwies sich bekanntermaßen 2024 als erfolgreichster nicht aus den USA stammender Serienstart der bisherigen Geschichte von Amazons Streamingdienst. Nun kehrt "Maxton Hall - Die Welt zwischen uns" mit Staffel 2 auf Amazon Prime Video zurück. Wie sieht der Episodenfahrplan dieses Young-Adult-Hits aus?
Wie viele Folgen hat "Maxton Hall"-Staffel 2?
Die aktuelle Staffel der Romanverfilmung nach Mona Kastens "Save"-Buchreihe wird insgesamt 6 Episoden umfassen.
Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?
Die ersten drei Episoden wurden am 7. November 2025 bei Prime Video veröffentlicht. Die restlichen Folgen starten dann im Wochentakt immer freitags bis zum großen Finale. Dadurch ergibt sich folgender Serien-Fahrplan:
7. November 2025: Episode 1 ("Am Boden zerstört") / Episode 2 ("Wunsch ans Universum") / Episode 3 ("Wechselbad der Gefühle")
14. November 2025: Episode 4 ("Geheimnisse")
21. November 2025: Episode 5 ("Trügerische Leichtigkeit")
28. November 2025: Episode 6 ("Griff nach den Sternen" / Finale)