Staffel 2 von "Maxton Hall - Die Welt zwischen uns" startet erst im November 2025 - dennoch ist die Zukunft der deutschen Erfolgsserie jetzt schon gesichert. Amazon Prime Video hat eine dritte Staffel bestellt. Dies vermeldete die Produktionsfirma UFA Fiction in einer Pressemeldung. Die Hauptrollen werden erneut Damian Hardung (26) und Harriet Herbig-Matten (21) übernehmen.

Staffel drei von "Maxton Hall" wird auf "Save us" basieren, dem dritten und bisher letzten Teil der "Safe"-Reihe von Mona Kasten (33). Die ersten beiden Bände der Young-Adult-Saga der Hamburgerin gaben schon die Vorlagen für die Seasons eins und zwei von "Maxton Hall" ab.

"Maxton Hall - Die Welt zwischen uns" ging am 9. Mai 2024 bei Prime Video an den Start. Die deutsche Produktion wurde sofort zur weltweit beliebtesten Serie bei dem Streamingdienst von Amazon. In über 120 Regionen belegte sie die Nummer eins in den Prime-Video-Charts.