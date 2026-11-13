Maya Unger neu in ORF-Landkrimis „Steirerbiest“ und „Steirerhass“

Die Schauspielerin ermittelt erstmals als Lena Herzog an der Seite von Hary Prinz.

Bevor sie ihre Dienstmarke auf eigenen Wunsch niedergelegt hat, wurde Anna Unterberger am 29. Dezember 2025 in ORF 1 nach einem „Steirerstich“ zum letzten Mal zum gemeinsamen Landkrimi-Einsatz mit Hary Prinz gerufen. Die Steiermark-Fälle 15 und 16 der ORF-Erfolgsreihe bringen am Dienstag, dem 24. November und 1. Dezember 2026, jeweils um 20.15 Uhr als ORF-1-Premiere und bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON eine neue Kollegin mit sich: Anna Unterberger übergibt die Dienstmarke an Maya Unger, die ab dem 15. Film als Lena Herzog an der Seite von Hary Prinz die Ermittlungen aufnimmt. Worum geht es in den beiden neuen ORF-Landkrimis „Steirerbiest“ und „Steirerhass“?

Landkrimi „Steirerbiest“ Als ein junger Mann mit einer Stichwunde in seinem Auto verunglückt, nehmen Chefinspektor Sascha Bergmann (Hary Prinz) und Lena Herzog (Maya Unger) gemeinsam die Ermittlungen auf. Diese führen zu einer Homeparty im Haus der wohlhabenden Familie Fechter, wo die Geschwister Antonia (Tünde Bornemisza) und Simon (Felix Schwarz) in Abwesenheit ihrer Eltern gefeiert haben. Im Zentrum des Falls steht eine wertvolle Sammelkarte namens „Biest“ aus dem Spiel „Mystic“, die ursprünglich dem bei einem Kletterunfall verstorbenen ältesten Fechter-Bruder Jakob gehörte. Es stellt sich heraus, dass Paula Brandl (Lili Winderlich), eine ehemalige Schulfreundin von Antonia aus einfachen Verhältnissen, die Karte aus Jakobs Zimmer gestohlen hat. Paula versucht, die wertvolle Karte für 17.000 Euro an den zwielichtigen Kartenhändler Gerhard Eitler (Samouil Stoyanov) zu verkaufen, der sie wiederum für 30.000 Euro an die beiden Sammler Kiano (Abdul Samiu Saliou) und Lebron (Akeem van Flodrop) weitergeben will. Als sich die Karte als Fälschung herausstellt, führt die Suche nach der echten Karte die Ermittler zu Elias Böck (Alexander Suppan), einem Freund des verstorbenen Jakob, der sich als Kartenexperte entpuppt. Sendetermin: Dienstag, 24. November 2026, 20.15 Uhr, ORF 1 sowie bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON

Landkrimi „Steirerhass“ In einer steirischen Holzfabrik wird am frühen Morgen die Leiche von Walter Eder (Christian Himmelbauer) in einem Becken gefunden. Das Opfer wurde getötet und ins Wasser geworfen – offenbar, um DNA-Spuren zu verwischen. Eder war bis vor Kurzem bei der Firma Kaschka beschäftigt, war aber zuletzt im Begriff, zur Konkurrenzfirma von einem gewissen Robert Weigl (Sönke Möhring) zu wechseln, ebenfalls ein ehemaliger Mitarbeiter der Firma Kaschka. Es stellt sich heraus, dass das Mordopfer mehreren Personen Geld schuldete – dem künftigen Arbeitgeber Weigl, aber auch seiner Cousine Jenny Eder (Karoline Kucera) und einer zwielichtigen Kreditgeberin namens Heidi Pfeifer (Susi Stach) in Graz. Bei ihren Recherchen zur Firma Kaschka stoßen die Ermittler Sascha Bergmann und Lena Herzog außerdem bald auf einen drei Jahre zurückliegenden Fall. Sendetermin: Dienstag, 1. Dezember 2026, 20.15 Uhr, ORF 1 sowie bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON