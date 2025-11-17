Mayor of Kingstown-Staffel 4: Wie viele Folgen, wann ist Finale?

In Staffel 4 von "Mayor of Kingstown" gerät Mikes Herrschaft über die Stadt ins Wanken, als neue Rivalen um die Macht ringen, die nach dem Rückzug der Russen vakant geworden ist. Es droht ein Bandenkrieg. Währenddessen befinden sich die Menschen, die Mike am meisten am Herzen liegen, in größerer Gefahr denn je. Um seine Familie zu schützen, sieht er sich gezwungen, sich mit der eigensinnigen neuen Gefängnisdirektorin auseinanderzusetzen und zugleich den Schatten seiner Vergangenheit zu begegnen. Wir werfen einen Blick in die Zukunft und verraten euch den Episodenfahrplan.