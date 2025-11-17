Mayor of Kingstown-Staffel 4: Wie viele Folgen, wann ist Finale?
In Staffel 4 von "Mayor of Kingstown" gerät Mikes Herrschaft über die Stadt ins Wanken, als neue Rivalen um die Macht ringen, die nach dem Rückzug der Russen vakant geworden ist. Es droht ein Bandenkrieg. Währenddessen befinden sich die Menschen, die Mike am meisten am Herzen liegen, in größerer Gefahr denn je. Um seine Familie zu schützen, sieht er sich gezwungen, sich mit der eigensinnigen neuen Gefängnisdirektorin auseinanderzusetzen und zugleich den Schatten seiner Vergangenheit zu begegnen. Wir werfen einen Blick in die Zukunft und verraten euch den Episodenfahrplan.
Wie viele Folgen hat "Mayor of Kingstown"-Staffel 4?
Die aktuelle Staffel der Krimiserie mit Jeremy Renner wird insgesamt 10 Episoden umfassen.
Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?
Die erste Episode wurden am 26. Oktober 2025 bei Paramount+ veröffentlicht. Die restlichen Folgen starten dann im Wochentakt immer sonntags bis zum großen Finale. Dadurch ergibt sich folgender Serien-Fahrplan:
26. Oktober 2025: Episode 1 ("Coming 'Round the Mountain")
2. November 2025: Episode 2 ("Promises to Keep")
9. November 2025: Episode 3 ("People Who Died")
16. November 2025: Episode 4 ("Sins of Omission")
23. November 2025: Episode 5 ("Damned")
30. November 2025: Episode 6
7. Dezember 2025: Episode 7
14. Dezember 2025: Episode 8
21. Dezember 2025: Episode 9
28. Dezember 2025: Episode 10 (Finale)