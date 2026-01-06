Die Krimiserie "Mayor of Kingstown" mit Jeremy Renner (54) in der Hauptrolle bekommt eine fünfte Staffel, um ihre Geschichte zu Ende zu erzählen. Der Streamingdienst Paramount+ hat grünes Licht für eine finale Staffel gegeben - allerdings in verkürzter Form mit nur acht Episoden, wie unter anderem das US-Branchenmagazin "Variety" berichtet. Die ersten vier Staffeln hatten jeweils zehn Folgen.

Neben Renner gehört zur Besetzung auch Edie Falco (62), die in der fünften Staffel ebenfalls zu sehen sein wird. Zum Ensemble gehören daneben Lennie James, Laura Benanti, Taylor Handley, Tobi Bamtefa, Derek Webster, Hamish Allan-Headley und Nishi Munshi. Das Finale der vierten Staffel lief am 28. Dezember. Wann genau die fünfte Staffel starten wird, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.