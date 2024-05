Gute Nachrichten für alle Marvel-Fans: Vision bekommt sein eigenes Spin-off. In "Avengers 2: Age Of Ultron" tauchte der mächtige Android, gespielt von Paul Bettany (52), das erste Mal auf. Danach erschien er noch in zwei weiteren Filmen des Marvel Cinematic Universe (MCU) und bekam mit "WandaVision" 2021 eine nach ihm mitbenannte Serie bei Disney+. Wie "Variety" nun berichtet, lässt der Streamingdienst Vision in einer neuen Serie jetzt wieder aufleben.

Bereits vor zwei Jahren war ein Spin-off namens "Vision Quest" über die künstliche Lebensform geplant, das dann im Sande verlief. Jetzt haben die Arbeiten an dem Projekt aber begonnen. Bereits in dieser Woche wurde der sogenannte Writer's Room für die Serie ins Leben gerufen, in dem die einzelnen Episoden entworfen werden. 2026 soll die noch unbenannte Serie veröffentlicht werden, in der Bettany wieder in die Rolle des Vison schlüpft. Terry Matalas (48), der ausführende Produzent von "Star Trek: Picard", wird als Showrunner fungieren.