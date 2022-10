"WandaVision": Geplant als Miniserie

Einer der wenigen Wermutstropfen für Fans der Serie: Von Beginn an war "WandaVision" als Miniserie geplant, eine zweite Staffel von Beginn an rigoros ausgeschlossen, schließlich sollte die Serie im Grunde nur ein Prequel zum Kino-Spektakel (und MCU-Enttäuschung) "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" sein.

Immerhin aber ließ Disney aufgrund des großen Erfolgs von "WandaVision" bald nach dem Serienfinale verlautbaren, dass wir uns auf das Spin-Off "Agatha: Coven of Chaos" (mit Kathryn Hahn als Wandas Erzfeindin Agatha im Fokus) freuen dürfen. Eigentlich hätte die Serie bereits 2022 starten sollen, auf "IMDb" ist aktuell aber bloß von 2023 die Rede.