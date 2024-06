Im Highschool-Dschungel

Die neue Schülerin Cady Heron wird von der elitären Gruppe "The Plastics", angeführt von der durchtriebenen Regina George und ihren Lakaien Gretchen und Karen an der Spitze, in die soziale Nahrungskette aufgenommen. Als Cady jedoch den großen Fehler begeht, sich in Reginas Ex-Freund Aaron Samuels zu verlieben, gerät sie selbst in das Fadenkreuz der gefürchteten Anführerin. Während Cady sich mit Hilfe ihrer verstoßenen Freunde Janis und Damian daran macht, Regina die Stirn zu bieten, muss sie lernen, sich selbst treu zu bleiben, während sie sich im wildesten Dschungel von allen zurechtfindet: der Highschool.

In den Hauptrollen spielen Angourie Rice, Reneé Rapp, Auliʻi Cravalho, Jaquel Spivey, Avantika Vandanapu und noch viele mehr.