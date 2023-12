Was passiert mit Noodles & Co.?

Das Schokoladen-Trio, bestehend aus Slugworth (Paterson Joseph), Prodnose (Matt Lucas) und Fickelgruber (Mathew Baynton), begleicht für Abacus Crunch (Jim Carter), Lottie Bell (Rakhee Thakrar), Piper Benz (Natasha Rothwell) und Larry Chucklesworth (Rich Fulcher) ihre immens hohen Schulden, die sie bei Mrs. Scrubbit und Bleacher angehäuft haben. Somit können die vier endlich wieder ihr Leben in Freiheit genießen. Im Gegenzug muss Timothée Chalamets die Stadt verlassen und darf nie wieder zurückkehren.

Auch Noodles Schulden bezahlen sie und legen sogar noch ein Batzen Geld obendrauf. Anstatt die Jugendliche jedoch, so wie die anderen, freizulassen, hält das Betrüger-Duo Noodles immer noch fest.

Willy Wonka, der sich mittlerweile auf dem Boot befindet, mit dem er die Stadt verlassen soll, bemerkt zum Glück rechtzeitig den Sprengstoff, der an Bord ist, und kann zusammen mit Lofty an Land schwimmen. Als er wieder in der Stadt ist, befreit der junge Mann Noodle aus ihrer Gefangenschaft.