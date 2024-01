Neues Team nach der Corona-Pause

Bereits 2019 hatte die Film- und Medienstiftung NRW und die Mitteldeutsche Medienförderung ein Budget von insgesamt über zwei Millionen Euro an Fördergeldern für "Medicus 2" zugesichert. Über die Handlung wurde ebenfalls schon Angaben gemacht: "Nachdem türkische Krieger Isfahan zerstört haben, flüchtet Rob mit seinen Begleitern zurück nach England, wo er sein erlerntes Wissen anwenden will, bald aber in verschiedenste Fehden gerät." Die Geschichte verfolgt also Coles Weg unmittelbar weiter und stützt sich nicht auf Gordons beide Nachfolge-Romane "Der Schamane" und "Die Erben des Medicus".

Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich das Filmprojekt aber verzögert, nimmt nun aber mit neuen Fördergeldern endlich wieder Fahrt auf. Während 2019 als Regisseurin Katja von Garnier ("Ostwind") vorgesehen war, kehrt nun Originalregisseur Philipp Stölzl für die Inszenierung zurück. Vor vier Jahren stand es noch als ausgemachte Sache fest, dass "The Walking Dead"-Star Tom Payne erneut in die Hauptrolle schlüpfen sollte. Ob das inzwischen noch immer der Fall ist und ob weitere Darsteller:innen des Originalcasts zurückkehren werden, ist derzeit noch unbekannt.

Auch ein möglicher Starttermin wurde noch nicht genannt, aber ein Kinostart 2025 ist wahrscheinlich.