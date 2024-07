Herzogin Meghan: Wann kommt ihre Netflix-Lifestyle-Show?

Die neue Lifestyle-Show , die Herzogin Meghan (42) seit April für Netflix gedreht hat, soll nach Informationen des US-Portals "Page Six" im kommenden Jahr erscheinen. Das hätten Branchenquellen verraten. Die Dreharbeiten zu dem noch titellosen Projekt sollen abgeschlossen sein, jedoch die Fertigstellungen noch einige Monate, da die Folgen "für alle Länder der Welt" mit Ton und Untertiteln synchronisiert werden müsse.

Auch für die Einführung der Marke gebe es noch kein bestätigtes Datum. Die Herzogin, die am Sonntag ihren 43. Geburtstag feiert, soll aber geplant haben, die Show gemeinsam mit der Marke zu starten, die eine Reihe von Produkten von Marmelade bis zu Hundekuchen umfassen soll.

Business-Treffen in den Hamptons

Die zweifache Mutter hat sich möglicherweise ein paar Tipps geholt, als sie am 26. Juli beim von Amy Griffin (58) geleiteten G9 Ventures Summit in den Hamptons mit einflussreichen Geschäftsfrauen zusammentraf. An der Veranstaltung nahmen Stars wie Schauspielerin Laura Dern (57) und Make-up-Guru Bobbi Brown sowie Meghans Freundinnen Misha Nonoo und Victoria Jackson teil.