Hugh Jackman und Laura Dern rühren Publikum in Venedig

Mit ihrem neuen Film "The Son" haben die Schauspiel-Stars Hugh Jackman und Laura Dern auf den Filmfestspielen in Venedig das Publikum gerührt. Das Drama von Florian Zeller feierte am Mittwochabend Premiere. "The Son" erzählt vom Versuch einer Familie, mit Depression umzugehen. Im Zentrum steht Peter (Jackman), dessen Leben außer Kontrolle gerät, als seine Ex-Frau Kate (Laura Dern) ihm von den schweren Problemen ihres gemeinsamen Sohnes Nicholas (Zen McGrath) erzählt.

Peter versucht, seinem Sohn zu helfen und gleichzeitig seinen Alltag aus hektischem Job und Leben mit seiner neuen Frau (Vanessa Kirby) und Baby zu bewältigen. Der Film des französischen Regisseurs Zeller, der für das adaptierte Drehbuch von "The Father" einen Oscar erhielt, bleibt mit emotionalen Auftritten von Jackman, McGrath, Dern und Kirby im Gedächtnis. Auch Anthony Hopkins spielt mit. Allerdings nicht, wie in "The Father", in der Hauptrolle.