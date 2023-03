"Meine Schwester, ihre Hochzeit und ich": Trailer zur französischen Komödie

Worum geht's in "Meine Schwester, ihre Hochzeit und ich"?

Im Fokus steht ein soeben sitzengelassener Mann, der während eines endlosen Familien-Essens (bei dem seine Schwester ihre Verlobung verkündet) auf ein Versöhnungs-Mail seiner Ex wartet. Gespickt mit einer Vielzahl an unerwarteten Wendungen überrascht diese erfrischende Komödie immer wieder mit ihrem Humor, Tempo und Vielseitigkeit. Animierte Sequenzen und innere Monologe, die die vierte Wand durchbrechen, verleihen dem rasanten Plot sowohl Tiefgründigkeit als auch Leichtigkeit. Der Film stellt die Frage, was man nicht alles tun muss, um endlich die Frau fürs Leben für sich zu gewinnen?

Der Film basiert auf dem Roman von Fabcaro und spiegelt auf unterhaltsame Weise die Irrungen und Wirrungen im Vorfeld einer Hochzeit.