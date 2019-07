12 Beziehungskisten-Komödien aus Frankreich

Seit dem Tod ihres Mannes läuft es nicht so gut für Louise. Ihre beiden Kinder Emma und Felix haben das Familiendrama halbwegs gut überstanden, aber mit dem Hof geht es wirtschaftlich bergab. Birnen und Lavendel kommen am Markt nicht mehr so gut an. Die Bank übt Druck auf Louise aus. Und dann läuft ihr auch noch der seltsame Pierre vor das Auto. Nachdem ihn Louise bei sich zuhause verarztet, stellt sich der sensible und mathematisch begabte Pierre als wahre Klette heraus. Er will nicht mehr von Louises Seite weichen.