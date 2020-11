Menschen in Isolation: 9 Filme, die sich nach Lockdown anfühlen

Kleine Morde unter Freunden (1994)

In dieser Wohngemeinschaft zeigt sich auf höchst fatale Weise, wie schräg sich manche Menschen entwickeln können, wenn sie ständig nur zuhause abhängen: Die Krankenschwester Juliet (Kerry Fox), der Buchhalter David (Christopher Eccleston) und der Journalist Alex (Ewan McGregor) suchen für ihre WG einen Mitbewohner und entscheiden sich für den etwas seltsamen Hugo. Am nächsten Tag finden sie ihn aber tot in seinem Zimmer – neben ihm ein Koffer voller Geld. Glasklar, was hier zu tun ist, oder? Ganz und gar nicht, zumindest nicht in dieser WG!

