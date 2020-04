"Zoo": Einfühlsamer Überlebenskampf um die Liebe

Liebesdrama mit schwarzem Humor

Regisseur Antonio Tublen hat ein Kammerspiel inszeniert, das nicht nur vom einfühlsamen Zusammenspiel zwischen Zoë Tapper ("Nightflyers") und Ed Speleers ("Outlander") lebt. Die im Grunde düstere Geschichte spart auch nicht mit schwarzem Humor. Die depressive Karen hat zwar keine Lebensmittel eingekauft, bunkert aber unter der Spüle massenweise Drogen. Im alten Job hat sie aus der Asservatenkammer alles mögliche mitgehen lassen: Von Marihuana über Ectasy bis Speed und Kokain ist alles dabei. Für Stimmung in der häuslichen Isolation ist also gesorgt. Immer wieder gibt das Drehbuch Grund zum Lachen und Schmunzeln, sorgt aber auch für Nervenkitzel. In der Isolation finden Karen und John wieder zueinander. Ihnen wird klar, dass sie alles, was sie wirklich brauchen, schon haben: einander.

Ob die Sache mit der Zombie-Seuche doch noch gut ausgeht? Dazu nur soviel: Schwarzer Humor, emotionales Drama und gutes Drehbuch hin oder her – es ist trotzdem nur ein Film!

"Zoo" ist bei Amazon Prime als Leihangebot für 3,99 Euro zu sehen.