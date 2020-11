Meryl Streep in neuem Trailer von "Ocean's"-Regisseur Soderbergh

Die Komödie "Let Them All Talk" erzählt die Geschichte der bekannten Autorin Alice Hughes (Streep), die sich mit ihren Freundinnen auf eine Reise begibt, um alte Wunden zu heilen. Dabei wird sie von ihrem Neffen begleitet, der sich in eine junge Literaturagentin verschaut. Auf einem Kreuzfahrtschiff geraten die Charaktere auf engstem Raum aneinander und Streeps Charakter sieht sich gezwungen, sich mit ihrer Vergangenheit auseinander zu setzen.

Neben Streep sind auch Candice Bergen, Dianne Wiest, Lucas Hedges und Gemma Chan vor der Kamera zu sehen.