Schauspieler Michael B. Jordan (37) hat nach "Creed III" sein nächstes Regieprojekt auserwählt: Seine zweite Regiearbeit wird eine Neuinterpretation von "The Thomas Crown Affair" sein, in der er selbst mitspielt, wie das Entertainmentportal "Deadline" als erstes Medium berichtet.

Dritte Version des Krimiklassikers

Jordan soll sich bereits mit der Produktionsfirma Amazon MGM Studios zusammengetan haben, die den Film weltweit in den Kinos veröffentlichen will. Die Details der Handlung werden noch unter Verschluss gehalten, aber Michael Bakari Jordan wird nach einem Drehbuch von Drew Pearce (49) Regie führen. Pearce hatte sich mit Filmen wie "Mission: Impossible - Rogue Nation", "Fast & Furious: Hobbs & Shaw" oder "The Fall Guy" einen Namen gemacht.

Patrick McCormick ("Elvis") und Marc Toberoff ("Bad Boys: Ride or Die") werden neben Michael B. Jordan als Produzenten mit an Bord sein. Alan Trustman, Autor des Originals von 1968, ist ausführender Produzent. Diese Neuauflage ist die mittlerweile dritte Version der romantischen Raubüberfallgeschichte. Im ersten Remake von 1999 waren Pierce Brosnan (71) und Rene Russo (70) in den Hauptrollen zu sehen.

Michael B. Jordan hat aktuell einige Projekte in der Entwicklung, darunter "The Thomas Crown Affair", sein nächster John Clark-Film "Rainbow Six" und eine Fortsetzung von "I Am Legend" mit Will Smith (55).