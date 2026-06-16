Kult-Star Michael J. Fox übernimmt besondere Rolle
Hollywoodstar Michael J. Fox (65) hat sich eine neue Rolle gesichert. Er tritt allerdings nicht vor die Kameras, sondern leiht einer der Hauptfiguren aus einem neuen Animationsfilm seine Stimme. Das berichtet das US-Branchenmagazin "Variety".
Der unter anderem aus den "Zurück in die Zukunft"-Filmen bekannte Schauspieler hat in den letzten Jahren seine Jobs in der Filmindustrie sehr bedacht gewählt. Fox ist an Parkinson erkrankt. Im neuen Animationsfilm "Dragoons" spricht er einen Charakter namens Dougie.
In dem Film des Animationsstudios Icon Creative Studio spricht Fox einen gewöhnlichen Angestellten bei WizCorp, der oftmals übersehen wird. Nach einem Unfall wird er zusammen mit seinem Lehrling Dart zum Helden. In einen mächtigen Drachen verwandelt, findet Dougie mit Dart heraus, dass ihre Art einst Herrscher der Lüfte war, heißt es demnach in der offiziellen Beschreibung des Projekts. Allerdings schrumpfte der "skrupellose Zauberer und CEO Hex" sie und stahl ihre Erinnerungen und Kräfte, "um sein Imperium aufzubauen".
Michael J. Fox soll Dougie "eine Seele" geben
"Die Geschichte von Dougie und Dart kann ich sehr gut nachempfinden - die Vorstellung, dass etwas Riesiges in einem schlummern kann und nur auf den richtigen Moment wartet, um freigesetzt zu werden", wird Fox zitiert. Es handle sich um "einen Film für alle, die sich jemals übersehen, unterschätzt oder vergessen gefühlt haben". Es sei ihm eine Ehre, dabei zu helfen, die Figur zum Leben zu erwecken.
Shea Wageman, der Chef des Animationsstudios, erklärt, dass man schon zu Beginn der Entwicklung des Charakters Dougie gewusst habe, "dass wir eine Stimme benötigten, die sowohl immense Wärme als auch einen unerschütterlichen Geist ausstrahlt". All das und noch mehr bringe Fox mit, der Dougie "eine Seele" verleihe.
Weitere Details, etwa ob auch andere Stars mit dem Projekt verknüpft sind oder wann der Film erscheinen wird, wurden bislang nicht mitgeteilt. Informationen dazu sollen in den kommenden Monaten veröffentlicht werden.