Hollywoodstar Michael J. Fox (65) hat sich eine neue Rolle gesichert. Er tritt allerdings nicht vor die Kameras, sondern leiht einer der Hauptfiguren aus einem neuen Animationsfilm seine Stimme. Das berichtet das US-Branchenmagazin "Variety".

Der unter anderem aus den "Zurück in die Zukunft"-Filmen bekannte Schauspieler hat in den letzten Jahren seine Jobs in der Filmindustrie sehr bedacht gewählt. Fox ist an Parkinson erkrankt. Im neuen Animationsfilm "Dragoons" spricht er einen Charakter namens Dougie.

In dem Film des Animationsstudios Icon Creative Studio spricht Fox einen gewöhnlichen Angestellten bei WizCorp, der oftmals übersehen wird. Nach einem Unfall wird er zusammen mit seinem Lehrling Dart zum Helden. In einen mächtigen Drachen verwandelt, findet Dougie mit Dart heraus, dass ihre Art einst Herrscher der Lüfte war, heißt es demnach in der offiziellen Beschreibung des Projekts. Allerdings schrumpfte der "skrupellose Zauberer und CEO Hex" sie und stahl ihre Erinnerungen und Kräfte, "um sein Imperium aufzubauen".