"Es wird jeden Tag schwerer"

In einem Interview, das vor einigen Jahren großes Aufsehen erregte, beschrieb Fox seinen Alltag mit der fortschreitenden Erkrankung ungeschönt: "Ich will nicht lügen, es wird schwer, es wird schwerer. Jeder Tag ist anspruchsvoller. Aber so ist es nun mal." 2020 zog er sich weitgehend vom Schauspiel zurück - die motorischen Einschränkungen durch Parkinson machten das Auswendiglernen von Texten zunehmend schwierig.

Umso bemerkenswerter ist seine Entscheidung, für "Shrinking" noch einmal vor die Kamera zu treten. Die Serie, in der Jason Segel und Harrison Ford mitspielen, handelt von einem Therapeuten in der Midlife-Crisis - ein Ensemble und ein Stoff, der Fox offenbar überzeugt hat, seinen Ruhestand zumindest kurzzeitig zu unterbrechen. Details zu seiner Rolle in der dritten Staffel hat er beim PaleyFest-Auftritt nach Angaben seines Teams ebenfalls preisgegeben.