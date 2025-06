Rund 40 Jahre nach dem Kinostart will der Cast des Kultfilms nebst Gitarrenhersteller Gibson diesem Mysterium auf den Grund gehen. In einem Video, das auf dem offiziellen YouTube-Kanal des US-amerikanischen Instrumentenbauers veröffentlicht wurde, rufen Marty McFly, seine Mutter Lorraine Baines McFly (Lea Thompson, 64) und selbstredend auch Doc Brown (Christopher Lloyd, 86) daher auf, bei der Suche zu helfen.

Wenige Instrumente haben sich einen so festen Platz in der Filmgeschichte erspielt, wie die E-Gitarre aus dem ersten "Zurück in die Zukunft" -Teil. Wenn Marty McFly ( Michael J. Fox , 63) darauf Chuck Berrys "Johnny B. Goode" schmettert, sackt nicht nur den unwissenden Bewohnern des Jahres 1955 die Kinnlade herunter - auch die Fans der Trilogie freuen sich jedes Mal wieder auf die ikonische Szene. Es gibt allerdings ein Problem: Offenbar weiß niemand, wo die Gitarre - eine Cherry Red Gibson ES-345 - inzwischen gelandet ist.

Sie sei "irgendwo im Raum-Zeit-Kontinuum verloren gegangen - oder sie ist in irgendeiner Garage", ist sich Hauptdarsteller Fox sicher. Der Appell des gesamten Casts des Kultfilms lautet daher: "Fragt eure Freunde, fragt eure Verwandten und eure Bandmitglieder. Wenn ihr wisst, wo sie ist, ruft uns an oder schreibt uns. Wir werden euch auf ewig dankbar sein."

"Es gibt eine sehr wichtige Sache, die uns alle betrifft", leitet Lloyd im Video ein, ehe Fox ergänzt: "Wir brauchen eure Hilfe. Wir versuchen, die Gitarre zu finden, die ich in 'Zurück in die Zukunft' gespielt habe." Laut Harry Waters Jr. (72), der in dem Film Musiker Marvin Berry - Chuck Berrys fiktiver Cousin - und den rechtmäßigen Besitzer des Instruments verkörpert, "hat seit 1985 niemand mehr die Gitarre gesehen".

Was steckt hinter dem Aufruf?

Hinter dem stargespickten Aufruf unter dem Titel "Lost to the Future" steckt eine anstehende Dokumentation, produziert vom Gitarrenhersteller Gibson. Anlass ist neben der Suche nach dem verschollenen Instrument das 40. Jubiläum des Streifens, das in diesem Jahr ansteht. Stichtag für die Doku ist aber nicht der US-Release des Films, der auf den 3. Juli 1985 fiel. Stattdessen soll sie am 21. Oktober dieses Jahres die Ergebnisse der Suche nach der Gitarre dokumentieren - im besten Fall natürlich mit Happy End.

Beim 21. Oktober handelt es sich um den seit 2015 jährlich gefeierten "Back to the Future"-Tag. Das Datum stammt nicht aus dem ersten Teil der Filmreihe, sondern aus der 1989 erschienenen Fortsetzung - darin landen Marty und Doc Brown in der (damaligen) Zukunftswelt des 21. Oktober 2015. Auf einer eigens ins Leben gerufenen Homepage zu "Lost in the Future" können der Countdown bis zum 21. Oktober verfolgt und sachdienliche Hinweise zum Verbleib der Gitarre abgegeben werden.