Tatsächlich hatte er sogar schon fünf Wochen für den Film gedreht, ehe er rückwirkend noch ausgetauscht wurde. Nicht nur bei Stoltz, sondern auch bei Schauspielerin Lea Thompson (63) sorgte das für großen Unmut , wie die Darstellerin von Marty McFlys Mutter jetzt im "Still Here Hollywood"-Podcast enthüllt hat.

Thompson war "richtig pampig"

Thompson und Stoltz hatten sich kurze Zeit zuvor bei gemeinsamen Dreharbeiten kennengelernt und sich dabei gut verstanden: "Ich hatte einen Film namens 'The Wildlife' mit ihm gemacht und mich mit ihm angefreundet", so die Schauspielerin. Dass ihr Kumpel kurzerhand mit Michael J. Fox ersetzt wurde, stieß ihr daher aus Kollegialität sauer auf. Obwohl Fox für die Entscheidung natürlich nichts konnte, ließ sie ihn ihren Missmut deutlich spüren, so Thompson weiter. Sie sei ihrem neuen Co-Star gegenüber "richtig pampig" gewesen, erinnerte sie sich in dem Podcast zurück.