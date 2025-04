Hollywood-Schauspieler Mickey Rourke (72) hat nach nur sechs Tagen die britische Reality-Show "Celebrity Big Brother" verlassen müssen. Der Grund: "bedrohliches und aggressives Verhalten" gegenüber einem Mitbewohner. Dies bestätigte ein Sprecher der Variante von "Promi Big Brother" gegenüber britischen Medien. "Mickey Rourke hat zugestimmt, das 'Celebrity Big Brother'-Haus heute Abend zu verlassen, nachdem er mit Big Brother über seine weitere Verwendung unangemessener Sprache und Fälle inakzeptablen Verhaltens gesprochen hat", hieß es in der offiziellen Erklärung, die unter anderem der britischen Boulevardzeitung "The Sun" vorliegt. Zuvor soll es während eines Streits mit dem Reality-TV-Star Chris Hughes (32) zu der Eskalation gekommen sein. Eine körperliche Auseinandersetzung habe es jedoch nicht gegeben.

Vorausgegangene Kontroverse mit JoJo Siwa Dies war nicht der erste Vorfall, der den "The Wrestler"-Star in der Show in den letzten Tagen in Schwierigkeiten brachte. Bereits zuvor hatte Rourke eine formelle Verwarnung von der Produktion erhalten, nachdem er homophobe Bemerkungen gegenüber Mitbewohnerin JoJo Siwa (21) gemacht hatte. In einer Szene fragte Rourke die 21-jährige Influencerin: "Magst du Mädchen oder Jungs?", worauf sie antwortete: "Mädchen. Mein Partner ist nicht-binär." Daraufhin entgegnete Rourke: "Wenn ich länger als vier Tage bleibe, wirst du nicht mehr schwul sein." Später war er auch zu hören, wie er sagte, er würde "die Lesbe schnell rauswählen" - eine Bemerkung, die andere Mitbewohner als "homophob" bezeichneten. Siwa konterte selbstbewusst: "Ich kann garantieren, dass ich immer noch homosexuell sein werde und immer noch in einer sehr glücklichen Beziehung."

Entschuldigung reichte nicht aus Der Oscar-nominierte Schauspieler wurde daraufhin in den sogenannten Diary Room gerufen, wo ihm von der Produktion mitgeteilt wurde, dass sein Verhalten "beleidigend und inakzeptabel" sei. Rourke entschuldigte sich zwar und sagte, er habe es "nicht böse gemeint". "Ich habe mich nur unterhalten, wisst ihr. Ich habe es nicht so ernst gemeint. Ich hatte keine bösen Absichten und wenn doch, tut es mir leid", erklärte Rourke in seiner Entschuldigung. Der "Sin City"-Darsteller überstand zwar noch die erste Zuschauer-Abstimmung am Freitag, bei der der kontroverse Politiker Michael Fabricant (74) das Haus verlassen musste, doch nur einen Tag später folgte sein eigenes Aus nach dem Zwischenfall mit Hughes.

Weitere Konflikte mit Mickey Rourke Neben dem Streit mit JoJo Siwa geriet Rourke auch mit anderen Hausbewohnern aneinander. So brach Schauspielerin Patsy Palmer (52) laut britischen Medien in Tränen aus, nachdem Rourke ihre Kochkünste kritisiert hatte. "Was weißt du schon, du kannst nicht kochen", soll er zu ihr gesagt haben. Bereits bei seinem Einzug in die Show sorgte der Hollywoodstar für Aufsehen, als er sich Moderatorin AJ Odudu (37) gegenüber unangemessen verhalten haben soll. Co-Moderator Will Best (40) musste ihn mit den Worten "Vorsicht, Mickey" ermahnen. Mit seiner kurzen Teilnahme dürfte Rourke dennoch ein ordentliches Honorar eingestrichen haben. Britischen Medien zufolge soll er der am höchsten bezahlte Star der aktuellen Staffel gewesen sein.