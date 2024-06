Die Macher der erfolgreichen Sitcom "Will & Grace" (1998-2006, 2017-2020), US-Regisseur Max Mutchnick (58) und US-Autor David Kohan (60), widmen sich ihrem nächsten Projekt. Wie das Branchenmagazin "Variety" berichtet, arbeiten die beiden zusammen mit "American Horror Story"-Produzent Ryan Murphy (58) an der Sitcom "Mid-Century Modern" für den Streamingdienst Hulu. Mutchnick und Kohan werden den Pilotfilm schreiben, James Burrows (83, "Cheers", "Will & Grace", "Friends") führt Regie.

Und auch die Hauptdarsteller des Projekts stehen bereits fest. Demnach sind US-Schauspieler Nathan Lane (68, "The Birdcage"), "White Collar"-Star Matt Bomer (46) und "Alice"-Star Linda Lavin (86) mit an Bord.