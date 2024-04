"Shifting Gears": Neue Sitcom mit Tim Allen und Kat Dennings

Worum geht's in "Shifting Gears"?

Die neue Serie erinnert ein bisschen an Allens größten Erfolg "Hör mal, wer da hämmert", denn erneut geht es ums Handwerken und Reparieren. Diesmal spielt Allen den Autofan Matt, der eine Olditmer-Restaurierungswerkstatt besitzt. Matt ist zwar fleißig in seinem Beruf, aber privat läuft es weniger rund: Der störrische Witwer hat sich von seiner Tochter entfremdet und hat auch sonst sehr wenig soziale Kontakte. Doch nun zieht eben diese Tochter, die mittlerweile geschieden ist, mit ihren Teenie-Kindern in sein Haus zurück – womit für Matt die eigentliche Restaurierung beginnt, nämlich die seines eigenes Lebens ...

Scheint so, als ob Allen in "Shifting Gears" seinem Rollentypus des aus der Zeit gefallenen, klischeehaften Mannes treu bleibt, der nach veralteten Werten lebt und sich schwer damit tut, Emotionen zu zeigen. Er mag zwar eine raue Schale haben, aber trotzdem ein weiches Herz. Lernt man den Macho einmal kennen, dann .... schnarch. Been there, done that. Wir bezweifeln, dass "Shifting Gears" dem Sitcom-Genre einen neuen, erfrischenden Aspekt hinzufügen wird, ganz im Gegenteil.