Die Neunziger waren vor allem eines: eine "Zeit zum Verwandeln!" Kein Kinderzimmer, das nicht vollgepackt war mit Merchandise der SuperheldInnen-Serie "Mighty Morphin Power Rangers", die schnell zum globalen Phänomen avancierte und Kinder und Teens in wirklich jedem Eckchen der Welt in Staunen und Kampfeslaune (natürlich nur, um sich zu verteidigen!) versetzte.

Egal ob Rot, Pink, Schwarz, Blau, Gelb oder später Grün (oder Weiß – es ist kompliziert!): Jedes Nineties-Kid hatte seinen Lieblings-Ranger und träumte davon, eines Tages selbst im Cockpit des Megazords zu sitzen und den Riesen-Monstern von Alien-Hexe Rita Repulsa gehörig in den Hintern zu treten. Klingt schräg und konfus? War es auch – und genau deshalb die perfekte morgendliche TV-Unterhaltung für "Teens with attitude" (Fans werden wissen, was gemeint ist). Ach, was waren das noch für Zeiten ...