In der fünften Staffel der beliebten Netflix-Serie "Black Mirror" hatte US-Sängerin Miley Cyrus (30) einen denkwürdigen Auftritt: In der Folge "Rachel, Jack and Ashley Too" verkörperte sie eine Pop-Sängerin, die von ihrer manipulativen Tante zunächst in eine Star-Karriere gezwungen und schließlich durch eine elektronisch gesteuerte Puppe ersetzt wird. Wie die Musikerin nun in einem TikTok-Clip verriet, hatte dieser Dreh für sie im Nachhinein ungeahnte psychische Konsequenzen.