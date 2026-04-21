Softwareentwickler Tom Wollnik ist seit fast drei Jahren der erste Kandidat, dem ein Millionengewinn winkt. So schneidet er ab.

Als erster Kandidat seit über zweieinhalb Jahren erreichte Tom Wollnik (28) in der vergangenen Woche bei "Wer wird Millionär?" die letzte Gewinnstufe Doch ehe Günther Jauch die Millionenfrage stellen konnte, unterbrach ihn die Schlusströte. Am Montag (20. April) geht es also um die Frage: Wird der sympathische Softwareentwickler der erste Millionär seit März 2026? Bevor Günther Jauch die Millionenfrage stellt, zeigt RTL einen Rückblick auf Tom Wollniks Marsch durch die Fragen. Der Berliner sparte sich seine vier Joker geschickt auf und setzte sie im richtigen Moment gut ein. Ansonsten glänzte er mit Mut zum Risiko.

"Risikotoleranz nachgelassen": Kandidat steigt aus Doch nun hat seine "Risikotoleranz nachgelassen", sagt Wollnik zu Günther Jauch, als der ihm seine Taktik entlocken will. Mit den 500.000 Euro, die er sich in der letzten Folge erspielt hat, könnte er bereits die Kredite für die Wohnung tilgen, die er kürzlich gekauft hat. Dann stellt Günther Jauch die erste Millionenfrage seit fast drei Jahren. Sie lautet: "Von welcher Euromünze befanden sich laut EZB Anfang 2026 die wenigsten Exemplare im Umlauf?". Die Antwortmöglichkeiten: A) 2 Euro, B) 50 Cent, C) 20 Cent, D) 5 Cent. Tom Wollnik überlegt nicht lange. "Ich bin ihnen sehr dankbar. Sie machen es mir sehr leicht", sagt er. Und kündigt einen Ausstieg an. Er könnte schließlich nur raten. Günther Jauch schafft es immerhin, den Einser-Abiturienten zum Nachdenken zu animieren.

Abschied mit "läppischen 500.000 Euro" Dabei kommt heraus, dass er der Kandidat die Frage falsch gelesen hat. Er ging von den meisten und nicht den wenigsten Exemplaren aus. Doch auch diese Erleuchtung hilft ihm nicht weiter. Wollnik hört auf und geht mit "läppischen 500.000 Euro" (Jauch) nachhause. Tom Wollnik hat die richtige Entscheidung getroffen. Er hätte nämlich auf 20 Cent getippt. Doch die richtige Antwort ist 50 Cent. Es bleibt in der über 25-jährigen Geschichte von "Wer wird Millionär?" also bei zehn Kandidaten, die in regulären Folgen den Hauptgewinn holten. Der letzte Millionär war Ronald Tenholte im März 2026. Darüber hinaus gab es noch drei Sieger in Spezialfolgen und mit Oliver Pocher, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger drei Promi-Millionengewinner. Laut Günther Jauch liegt die Ursache der langen Millionen-Dürre an der "Vollkasko-Absicherungsmentalität", die er bei immer mehr Kandidaten feststelle. "Viele sichern sich ja schon auf dem Weg zur 16.000 Euro wahnsinnig ab", sagte der Moderator kürzlich zu "RTL".