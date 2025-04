Vom Solo-Projekt zur Gelddruckmaschine

Ein Kinofilm, mehrere Videospiele und unzählige Merchandise-Artikel, darunter auch eigene Lego-Sets. "Minecraft" ist der Inbegriff des digitalen Sandkastens. Spieler und Spielerinnen bauen in dem Game verschiedene Klötzchen in der Natur ab und bauen damit nach Herzenslust neue Sachen. Sie versuchen dabei, möglichst lange zu überleben oder lassen ihrer Kreativität freien Lauf. Es gibt kein Ziel, kein Ende und keine Limitierungen. Dieses Konzept kam bei den Gamern großartig an. Mehrere Portierungen, Erweiterungen und eine gigantische Menge an Content auf Social Media und den Videoplattformen sorgten dafür, dass "Minecraft" das erfolgreichste Videospiel aller Zeiten wurde.

2011 erschien der digitale Klötzchenbauspaß und wurde seitdem mehr als 300 Millionen Mal verkauft. Abgeschlagen auf Platz zwei der am meisten verkauften Videospiele befindet sich "Grand Theft Auto V" mit "nur" 210 Millionen Kopien. Bevor es aber zu einem Welterfolg wurde, startete "Minecraft" 2009 als Ein-Mann-Projekt des Entwicklers Markus "Notch" Persson. Er nannte explizit den Titel "Infiniminer" als Inspiration für sein Game. Persson bediente sich ausgiebig bei dem Titel, denn beide Spiele haben dasselbe Konzept: große Blöcke abbauen und damit etwas Neues erschaffen. "Minecraft" erweiterte die Spielerfahrung um wilde Tiere und neue Gebiete wie Wälder und Wüsten.