Die Handlung von "Miraculous – Der Film"

Ganz nach Vorbild der "erwachsenen" SuperheldInnen-Filme wird auch hier die Origin-Story der HeldInnen erzählt. Marinette, die heimlich in Mitschüler Adrien verknallt ist, verwandelt sich eines Tages dank eines mystischen "Miraculous" (ihre Marienkäfer-Ohrringe) in die Superheldin namens Lady Bug. Das bringt natürlich auch Verantwortung mit sich, denn ab nun muss sie Nacht für Nacht den finsteren Gestalten in Paris entgegentreten. Also trainiert Marinette ihre übernatürlichen Kräfte, was das Zeug hält, zur perfekten Superheldin zu werden.

Während ihrer nächtlichen Streifzüge trifft sie auf einen zweiten Superhelden, der sich Cat Noir nennt – und wie es der (romantische) Zufall so will ist dieser niemand anderes als Adrien! Die beiden freunden sich an und sagen dem Bösen den Kampf an ...