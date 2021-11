Meine Freundin Conni (2011-2012)

Dem netten Mädchen Conni kann man gar nicht entkommen, allgegenwärtig lernt sie das Leben in Form von Büchern und Hörspielen kennen – und in zwei Staffeln auch in einer Serie, damals vom ZDF produziert. Conni bietet sowohl für Mädels als auch Jungs allergrößtes Identifikationspotenzial, da sie ihre gleichaltrigen Fans bei der Hand nimmt und mit ihnen die Welt entdeckt.

Egal ob Conni bei FreundInnen übernachtet, umziehen muss, in den Kindergarten kommt, das Schwimmen lernt, Geburtstag feiert oder ein Haustier geschenkt bekommt – all das, was (kleine) Kinder bewegt, erlebt auch Conni. Die ZuschauerInnen lernen, mit bestimmten Situationen umzugehen und bekommen die Möglichkeit, behutsam ihnen bisher noch fremde Alltagssituationen kennenzulernen.

