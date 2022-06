Mirco Nontschew wird mit "RTL Samstag Nacht"-Comeback geehrt

Als im Dezember vergangenen Jahres bekannt wurde, dass die deutsche Comedy-Legende Mirco Nontschew tot in seiner Wohnung aufgefunden wurde, verbreitete sich die tragische Nachricht wie ein Lauffeuer. Fans, KollegInnen und die gesamte deutschsprachige Showbiz-Branche waren geschockt.

Erst kurz davor war 52-Jährige noch in der dritten Staffel der erfolgreichen Amazon-Prime-Video-Comedyformat "LOL: Last One Laughing" zu sehen gewesen, wo er allerdings bereits als erster Kandidat rausflog – mit den schicksalshaften Worten: "Ich hatte noch so gute Sachen ..."