Mirco Nontschew: Bully über seinen letzten Kontaktversuch

So lustig und unterhaltend die dritte Staffel des erfolgreichen Comedy-Formats "LOL: Last One Laughing" auf Amazon Prime Video auch war, so sehr wurde sie gleichzeitig auch von traurigen Zwischentönen begleitet: Immerhin ist es der letzte öffentliche Auftritt des deutschen Kult-Comedians Mirco Nontschew, der am 3. Dezember 2021 mit nur 52 Jahren vollkommen überraschend verstarb.

Dass Nontschew aus der Staffel rausgeschnitten wurde, war von Beginn an kein Thema. "Sein Verlust hat uns alle tief erschütttert", betont "LOL"-Produzent Otto Steiner während der digitalen Pressekonferenz, zu der auch film.at eingeladen war. "Wir wollen die Staffel Mirco widmen. Wir wollen ihm damit ein komödiantisches Denkmal setzen."