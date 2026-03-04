Neue Abenteuer, neue Regeln: "Mission Unknown - The Unexpected" ist ab dem 22. April 2026 bei Prime Video verfügbar. Wie gewohnt begibt sich dabei Jens Knossalla alias Knossi zusammen mit neun Creator:innen auf eine spektakuläre Reise ins Unbekannte, jedoch mit einem völlig neuen Regelwerk , welches Knossi im Detail auf seinem YouTube-Kanal erklärt. Hier ist das Video :

Das ist alles neu bei " Mission Unknown - The Unexpected"

In der zweiten Staffel weht ein frischer Wind: Statt Einzelkämpfern treten diesmal fünf Zweierteams an. Das bedeutet fünf spannende Missionen an fünf verschiedenen Schauplätzen weltweit. Teamwork ist gefragt, doch Durchhaltevermögen zählt noch mehr: Sollte ein Partner aufgeben, kann der andere die Challenge alleine beenden.

Nach den Duo-Abenteuern wartet der ultimative Härtetest. Alle zehn Teilnehmer schließen sich für ein 24-stündiges Finale zu einer großen Gruppe zusammen. Wer in der Vorrunde gepatzt hat, startet mit einem Handicap in die Endrunde. Nur als geschlossene Einheit können sie die finale Hürde nehmen und den Pokal gewinnen.

Details zu den Teams und Drehorten folgen bald. Zu sehen gibt es "Mission Unknown - The Unexpected" zuerst bei Prime Video und kurz darauf auf Knossis YouTube-Kanal.